Son Dakika Haberleri: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut Kardelen TV'ye konuk oldu
Son Dakika Güncel Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut Kardelen TV'ye konuk oldu - Son Dakika

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut Kardelen TV'ye konuk oldu

6 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Kardelen TV'de yayınlanan "Farklı Bakış" programına konuk oldu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut Kardelen TV'ye konuk oldu, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Kardelen TV'de yayınlanan "Farklı Bakış" programına konuk oldu.


İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile Gazeteci Yazar Esat Bindesen'in hazırlayıp sunduğu Farklı Bakış programına konuk olan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversite hakkında bilgiler verdi.


Üniversitenin fiziki yapılaşması, akademik, idari ve öğrenci sayılarındaki artış ile önemli bir eğitim yuvası haline geldiğini belirten Prof. Dr. Karabulut, "Akademik çalışmaların yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle öğrencilerimizin gelişimine, Sürekli Eğitim Merkezi aracılığı ile de üniversite şehir işbirliğine katkı sunuyoruz" dedi. - ERZURUM

Esat Bindesen, Erzurum, Ağrı, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:09 Kaynak: İHA
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