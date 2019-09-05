Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yine bir ilke imza atıyor

Açılan bölümdeki tüm öğrencilerin yabancı uyruklu olacağını belirten Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, 'Doğudan Yükselen Işık' parolasıyla çıktıkları yolda her zaman olduğu gibi öncü olmaya devam edeceklerini söyledi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, Malezya Sultan Zeynelabidin Üniversitesi öğretim üyesi ve Malezya Terengganu Eyaleti Dini Okullar temsilcisi Dr. Ahmad Fauzi Hasan, Başakşehir Arapça ve İslami İlimler Akademisi Genel Sekreteri Esad Shemshi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı İsam Ali'yi makamında kabul etti. Ziyarette, İslami İlimler Fakültesi bünyesinde açılan ve yüzde 100 Arapça eğitimi verecek olması dolayısıyla Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip bölümde öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrenciler ve Malezya'dan gelecek öğrencilerle ilgili konular ele alındı.

Fiziki, sosyal ve akademik gelişimini her geçen gün artıran Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin ilklere imza atmaya devam ettiğini belirten Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, açılan Arapça Bölümü ile üniversitenin yabancı dil öğretimindeki ağırlığının daha da artacağını kaydetti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin bölgesinin en önemli eğitim kurumlarından olduğunu ifade eden Malezya Sultan Zeynelabidin Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Ahmad Fauzi Hasan, Malezyalı öğrencilerin üniversitede öğrenim görecek olmalarından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Karşılıklı plaket ve hediyelerin verilmesi ile sona eren ziyaret sonrası Malezya heyeti, merkezi yerleşkedeki İslami İlimler Fakültesi ile sosyal donatıları gezme imkanı buldu.