Son Dakika Haberleri: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde 'Beni Affet Anne' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde 'Beni Affet Anne' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

1 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde, madde bağımlılığı konulu "Beni Affet Anne" adlı tiyatro gösterisi sahnelendi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde 'Beni Affet Anne' Tiyatro Oyunu Sahnelendi, System.String[]
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde, madde bağımlılığı konulu "Beni Affet Anne" adlı tiyatro gösterisi sahnelendi.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonunda gerçekleşen tiyatro oyununda bir babanın uyuşturucu bağımlısı oğlunu kötü alışkanlıktan kurtarmak için verdiği mücadele konusu işlendi. Onur Yenidünya'nın yazıp yönettiği ve profesyonel tiyatro oyuncuları Kemal Denizci, Tuncay Kaynak, Onur Yenidünya, Doğan Tank, Erkan Ünal tarafından sahnelenen oyun akademik ve idari personel ile öğrencilerin yoğun ilgisini gördü. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:41 Kaynak: İHA

Anne, Beni Affet, Ağrı, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceyda Düvenci, Sp Hastası Kızı İçin Hazırladığı Ajandayı İmzaladı Usta Oyuncu Aytaç Arman, Hayatını Kaybetti

Son Dakika! Trump'ın Damadı Erdoğan'la Görüşmek İçin Ankara'ya Geliyor İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları, 7 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 18:34:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde 'Beni Affet Anne' Tiyatro Oyunu Sahnelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]