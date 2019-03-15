Son Dakika Haberleri: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Yaşlılar Haftası Etkinliği Düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Yaşlılar Haftası Etkinliği Düzenlendi

1 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakım Programı öğrencileri tarafından Yaşlılar Haftası Etkinliği düzenlendi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Yaşlılar Haftası Etkinliği Düzenlendi, System.String[]
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakım Programı öğrencileri tarafından Yaşlılar Haftası Etkinliği düzenlendi. Programa Ağrı Huzur Evi sakinleri ile akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ramazan Demirdağ, "Her zaman deneyim ve tecrübelerinden yararlandığımız yaşlılara, Sevgi ve Saygıyı dile getirmek için, 1982 yılında WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından 18-24 Mart tarihleri arasında "Yaşlılara Saygı Haftası" olarak ilan edilmiştir." dedi.

"Toplumsal yaşamın temel kuralı karşılıklı sevgi ve saygıdır." diyen Doç. Dr. Demirdağ, sözlerine şu şekilde devam etti, "Yaşlılara bugün gösterilecek sevgi ve saygı, gelecek kaygılarımızı azaltacak, hangi yaşta olursa olsun, tüm bireylerin yaşama güvenle bakmalarını sağlayacaktır. Unutmayalım ki hepimizin yarının yaşlılarıyız. Yaşlılarımız milletimizin onurudur. Onlara sahip çıkmak ve onlarla ilgilenmek tüm toplum bireylerinin vatandaşlık görevidir."

Programda, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun Yaşlılar Haftasına özel hazırladıkları pasta kesildi. Son olarak; Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin düzenlediği tiyatro gösterisinin ardından Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin müzik dinletisi ile program sona erdi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:13 Kaynak: İHA

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