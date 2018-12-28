Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden Engelliler İçin Anlamlı Proje

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) 4. sınıf öğrencileri, Dr. Öğretim Üyesi Serkan Zengin gözetiminde "Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor" dersi kapsamında, Ağrı Mesleki Eğitim ve Uygulama Merkezinde bulunan birinci kademe 30 engelli çocuğumuza "Eğitsel Oyunlar Eğitimi" veriyor. Ayrıca BESYO 4. sınıf Yüzme Uzmanlık Öğrencileri de Öğr. Gör. Baykal Karataş gözetiminde, özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezine bağlı 10 çocuğumuza(Bedensel Engelli, Zihinsel Engelli ve Down Sendromlu) yüzme eğitimi veriyor.

BESYO akademisyen ve öğrencilerinin gerçekleştirdikleri anlamlı proje sayesinde engelli çocuklarımızın sosyal hayatlarını daha aktif hale getirmeleri amaçlanırken;engelli çocuklarımıza eğitsel oyunlar öğretilerek motorsal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlanıyor. Üniversitenin 15 Temmuz Şehitler Çok Amaçlı Spor Salonunda haftada bir gün yapılan etkinliklerde BESYO öğrencilerinin engel gruplarını yakından tanımaları, engelli bireylere bir şeyler öğretebilme yetisine sahip olmaları, engelli bireylere yaklaşım tarzı belirleyebilme gibi konularda tecrübe edinmelerini sağlamaları açısından da önem arz ediyor. Eğitimler bahar döneminde de Özel Eğitim dersi ile Beden Eğitimi ve Spor dersi kapsamında devam edecek.

Üniversitenin Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda haftada 2 gün yapılan yüzme eğitimlerinde 2 engelli çocuğumuz ulusal ve uluslararası yüzme müsabakalarına katılabilecek seviyeye ulaşırken, 10 engelli çocuğumuz eğitimlerin yanında; 23-27 Ocak 2019 tarihinde Alanya'da düzenlenecek olan Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonasına ve Milli takım seçmelerine hazırlanıyor.

BESYO öğrencilerinin şefkatle yakından ilgilendikleri engelli çocuklarımız eğitimlerde oldukça eğlenceli vakit geçirirken, üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerin bu duyarlı ve özverili davranışları taktir topluyor. Ayrıca engelli çocuklarımızın eğitimlerdeki tüm malzeme ihtiyaçları ve ulaşımları Üniversite tarafından karşılanıyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin sahip olduğu tüm imkânları Ağrılıların hizmetine sunduklarını söyleyerek, özellikle engelli kardeşlerimize yönelik her türlü proje ve faaliyete destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Engelli kardeşlerimizin karşılaştıkları sorunlara sahip çıkmalıyız ve her şeyden önemlisi sevgiyle ve ilgiyle kucaklamalıyız diyen Rektör Karabulut,engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmanın ve onlara daha iyi bir hayat sunmanın hepimizin görevi olduğunu sözlerine ekledi.