İbrahim Çeçen Üniversitesinin yeni profesör ve doçentleri cübbelerini giydi - Son Dakika
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İbrahim Çeçen Üniversitesinin yeni profesör ve doçentleri cübbelerini giydi

17.03.2022 20:33

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde "Akademik Teşvik Ödülü" ve "Cübbe Giyme" programı gerçekleştirildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde "Akademik Teşvik Ödülü" ve "Cübbe Giyme" programı gerçekleştirildi.

Üniversite yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen program, üniversitenin tanıtım filminin izlenilmesiyle başladı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, burada yaptığı konuşmada, uluslararası alanda her geçen yıl daha çok makale yayınlama başarısı gösterdiklerini söyledi.

Üniversitenin önemli yayınlar yaptığını belirten Karabulut, "Artık bilimde Türkiye'de ve dünyada Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi de bu bilim arenasında vardır diyoruz. Bundan sonra inşallah hep beraber daha fazla çalışarak daha fazla yayın üreteceğiz. Yayın üretmek çok önemli ama artık TÜBİTAK projeleri alıyor, ödüllü çalışmalar da yapıyoruz." dedi.

Karabulut, dünyadaki üniversiteler arasında önemli bir yere geldiklerini ifade ederek, "2000 yılı sonrası kurulan üniversiteler arasında URAP raporuna göre 2021 yılında 108 üniversite arasında 62. sırada yer aldık. URAP, dünyada yaklaşık 30 bin üniversite arasında ilk 3 bine giren üniversiteleri sıralıyor. 2021 yılı dünya üniversiteler sıralamasında ilk kez ilk 3 bine girdik. Daha çok çalışacağız ve ilk bin üniversite arasına gireceğiz." diye konuştu.

Rektör Karabulut, İbrahim Çeçen'in bugüne kadar kendilerine her konuda destek olduğunu ve Tıp Fakültesi'nin modernize edilmesi ve teknolojik donatılarında da kendilerine destek vereceğini sözlerine ekledi.

IC İbrahim Çeçen Vakfı Genel Müdürü Doç. Dr. Meral Dinçer ise vakıf olarak bilimsel araştırmalar başta olmak üzere sağlık, spor, kültür ve sanat alanındaki çalışmalara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini anlattı.

Üniversiteyi üniversite yapanın akademisyenler ve onların bilimsel araştırmaları olduğuna dikkati çeken Dinçer, şöyle konuştu:

"Bizim çok güzel bir üniversitemiz var. İnşallah bu yıldan itibaren akademisyenlerimizin bilimsel çalışmalarına çok daha farklı ve güçlü destekler verme arzusundayız. Hedefimiz üniversitemizin daha iyi noktalara gelmesi ve bunun içinde gerek yayın desteği, gerek bilimsel araştırma desteği, gerek ulusal ve uluslararası sempozyumlara katılmalarınız konusunda destek olmaya daha fazla gayret edeceğiz. Üniversitemizdeki ulusal ya da uluslararası kongrelere destek olmaya devam edeceğiz."

Program, üniversitede profesör ve doçentlik kadrolarına atanan akademisyenlerin cübbelerini giymeleri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Programa, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Belediye Başkan Vekili Mustafa Reşit Acarbay ve akademisyenler katıldı.

İbrahim Çeçen Üniversitesinin yeni profesör ve doçentleri cübbelerini giydi
İbrahim Çeçen Üniversitesinin yeni profesör ve doçentleri cübbelerini giydi
İbrahim Çeçen Üniversitesinin yeni profesör ve doçentleri cübbelerini giydi
İbrahim Çeçen Üniversitesinin yeni profesör ve doçentleri cübbelerini giydi
İbrahim Çeçen Üniversitesinin yeni profesör ve doçentleri cübbelerini giydi
İbrahim Çeçen Üniversitesinin yeni profesör ve doçentleri cübbelerini giydi
İbrahim Çeçen Üniversitesinin yeni profesör ve doçentleri cübbelerini giydi
İbrahim Çeçen Üniversitesinin yeni profesör ve doçentleri cübbelerini giydi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İbrahim Çeçen Üniversitesinin yeni profesör ve doçentleri cübbelerini giydi - Son Dakika


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