Ağrı, Iğdır ve Kars'ta 1170 personelin katılımıyla Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Ağrı, Iğdır ve Kars'ta 1170 personelin katılımıyla Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı
Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonuna katılan askerlerin arazide faaliyetlerinden görüntüler ANKARA - İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Iğdır ve Kars'ta 1170 personelin katılımıyla Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı.
Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonuna katılan askerlerin arazide faaliyetlerinden görüntüler ANKARA - İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Iğdır ve Kars'ta 1170 personelin katılımıyla Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 10:47
Kaynak: AA
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