Ağrı İHH'dan bayramlık yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH
) İnsani Yardım Derneği Ağrı
Şubesi, ihtiyaç sahibi 100 yetim aileye yaklaşan ramazan bayramı öncesi bayramlık şeker ve lokum dağıttı.
İHH Ağrı Şubesi'nde gerçekleştirilen yardım sonrası gazetecilere açıklamada bulunan İHH Ağrı Şube Başkanı Kerem Engin, ramazan ayının rahmet, bereket ve yardımlaşma ayı olduğunu söyledi.
Yetim ailelere yönelik ilk merkezinde yardım çalışması yaptıklarını aktaran Engin, şu ifadeleri kullandı:
"Bu tamamen bize has ve bizim geliştirdiğimiz proje. Burada bulunan 100 yetim ailemize daha önce gıda kolilerini ulaştırdık. Yetim çocuklarımızın tamamına bayramlıklarını giydirdik. Bugün de hazırladığımız bayram paketini teslim ettik. Hazırladığımız pakette kurabiye, fıstık, şekerleme, lokum ve çikolata bulunuyor."
Ergin, bu yardımlarla yardıma muhtaç ailelerin yüzünü güldürmek istediklerini sözlerine ekledi.