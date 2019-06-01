Son Dakika Haberleri: Ağrı İHH'dan bayramlık yardımı
Son Dakika Güncel Haber

Ağrı İHH'dan bayramlık yardımı

53 dakika önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Ağrı Şubesi, ihtiyaç sahibi 100 yetim aileye yaklaşan ramazan bayramı öncesi bayramlık şeker ve lokum dağıttı.

Ağrı İHH'dan bayramlık yardımı, System.String[]
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Ağrı Şubesi, ihtiyaç sahibi 100 yetim aileye yaklaşan ramazan bayramı öncesi bayramlık şeker ve lokum dağıttı.
İHH Ağrı Şubesi'nde gerçekleştirilen yardım sonrası gazetecilere açıklamada bulunan İHH Ağrı Şube Başkanı Kerem Engin, ramazan ayının rahmet, bereket ve yardımlaşma ayı olduğunu söyledi.
Yetim ailelere yönelik ilk merkezinde yardım çalışması yaptıklarını aktaran Engin, şu ifadeleri kullandı:
"Bu tamamen bize has ve bizim geliştirdiğimiz proje. Burada bulunan 100 yetim ailemize daha önce gıda kolilerini ulaştırdık. Yetim çocuklarımızın tamamına bayramlıklarını giydirdik. Bugün de hazırladığımız bayram paketini teslim ettik. Hazırladığımız pakette kurabiye, fıstık, şekerleme, lokum ve çikolata bulunuyor."
Ergin, bu yardımlarla yardıma muhtaç ailelerin yüzünü güldürmek istediklerini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:28 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu anjiyo oldu FETÖ'cüler Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışırken teknede yakalandı Kamu-özel sektör iş birliğinden 242 proje, 140 milyar dolarlık imza 3 ilçe ve bir beldede yarın sandık kurulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 13:21:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı İHH'dan bayramlık yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]