Üye Girişi
Ağrı ikincisi düzenlenecek olan Kar Festivali'ne hazırlanıyor - Son Dakika

Ağrı ikincisi düzenlenecek olan Kar Festivali'ne hazırlanıyor

20.02.2022 14:08

Ağrı ikincisi düzenlenecek olan Kar Festivali'ne hazırlanıyor Ağrı'da ikincisi düzenlenecek olan Kar Festivali için hazırlıklar aralıksız sürüyor.

Ağrı ikincisi düzenlenecek olan Kar Festivali'ne hazırlanıyor

AĞRI - Ağrı'da ikincisi düzenlenecek olan Kar Festivali için hazırlıklar aralıksız sürüyor.

Ağrı Kalkınma ve Eğitim Kültür Vakfı öncülüğünde Ağrı Valiliği, Ağrı Belediyesi, İbrahim Çeçen Üniversitesi, IC Vakfı ve Serhat Kalkınma Ajansı iş birliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle 25-26 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan ikinci Kar Festivali için hazırlıklar başladı. Ağrı'nın kış turizmi açısından etkili bir şekilde tanıtılmasının amaçlandığı ve teması 'Anadolu Masal Kahramanları' olarak belirlenen festivalde Nuh'un Gemisi, Ağrı Dağı, Keloğlan, Karagöz ve Hacivat, Nasrettin Hoca'nın kardan heykelleri yapılacak.

Festival ile ilgili açıklama yapan Ağrı Kalkınma ve Eğitim Kültür Vakfı Başkanı Gülşah Sayan, birçok sanatçının da festivale katılacağını yaptığı yazılı açıklamada belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Ağrı Kalkınma ve Eğitim Kültür Vakfı (AKEV); kurulduğu günden bu yana T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Ağrı ilimizi kış turizm alanında da etkin bir şekilde tanıtmak amacıyla 25- 26 Şubat tarihleri arasında Ağrı 2'inci Kar Festivalinin organizasyonu planlanmıştır.

Bu yıl ikincisini gerçekleştirmek istediğimiz festival projemizin ilki 2021 Mart ayı içerisinde yapılmıştır. Etkinliğin sonrasındaki geri dönüşler göstermiştir ki; Festivalimiz basının büyük ilgisini çekmiş ve pek çok mecrada haberleri yer almış, Ağrı ilinde kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler orada yaşayan halk üzerinde farkındalık oluşturmayı başarmıştır. Çeşitli kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum örgütlerince festivalimizin geleneksel bir hale gelerek, gelecek nesiller üzerinde de farkındalık oluşturulması amacı uyanmıştır.

Ağrı 2'inci Kar Festivali'nin teması Anadolu Masal Kahramanları olarak belirlenmiştir. Festival de heykeltıraşlar tarafından tasarlanan Nuh'un Gemisi, Ağrı Dağı, Keloğlan, Karagöz ve Hacivat, Nasrettin Hoca'nın kardan heykeller sergisinin yanı sıra gençlerin beğenerek takip ettiği Berdan Mardini, Şafak Sezer, ve Deniz Toprak'ın konserleri, kayak etkinlikleri, çocukların aileleriyle katılabilecekleri yarışmalar ve daha nice etkinlik iki gün boyunca misafirlerin keyifli vakit geçirmelerine öncülük edecektir."

Ağrı ikincisi düzenlenecek olan Kar Festivali'ne hazırlanıyor
Ağrı ikincisi düzenlenecek olan Kar Festivali'ne hazırlanıyor
Ağrı ikincisi düzenlenecek olan Kar Festivali'ne hazırlanıyor

YORUMLAR
500
Ağrı ikincisi düzenlenecek olan Kar Festivali'ne hazırlanıyor Ağrı ikincisi düzenlenecek olan Kar Festivali'ne hazırlanıyor Ağrı'da 'Anadolu Masal Kahramanları'nın kardan heykelleri festivale renk katacak Ağrı'da "Anadolu Masal Kahramanları"nın kardan heykelleri festivale renk katacak Karla kaplı Ağrı Ovası'nı kaplayan sis drone ile görüntülendi Karla kaplı Ağrı Ovası'nı kaplayan sis drone ile görüntülendi

Ağrı Dağı, Turizm, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı ikincisi düzenlenecek olan Kar Festivali'ne hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:02 Cemal Enginyurt'tan "Geççek" mesajı: Geçmesin diyenler siz uyuyun, biz yollardayız
13:54 Mbappe, 45 milyon euroluk yeni teklifi reddetti! Cumhurbaşkanı Macron'un çabalarını bile yanıtsız bıraktı
13:45 Ankara'da gecekonduda göcük nedeniyle 1 kişi yaralandı!
13:44 Yaşamını yitiren avukattan yürek burkan not: İyi bir baba olamadım, eşime kötü davrandım
13:00 Ukrayna İçişleri Bakanının panik anları kameralara yansıdı
12:59 Flash TV'nin yıldızı Sarı Bıyık TikTok'ta gündem olan video çekti!
12:39 Galatasaray'ın 16 yaşındaki yeteneği Beknaz'dan olay gönderme
12:27 Öldürülen gazetecinin yakın arkadaşı: Bundan sonra Güngör Arslan benim
12:15 Survivor Sude'nin kardeşi fotoğraflarıyla instagramı kasıp kavuruyor!
12:09 Reuters duyurdu: Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde patlama sesi duyuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 14:15:22. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı ikincisi düzenlenecek olan Kar Festivali'ne hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement