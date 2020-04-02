Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Korana Virüsle Mücadeleye Yönelik Tedbirleri Arttırdı - Son Dakika

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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Korana Virüsle Mücadeleye Yönelik Tedbirleri Arttırdı
6 saat önce
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü korona virüsle mücadele kapsamında ildeki tedbirleri arttırarak uygulama noktalarında vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyarıyor.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü korona virüsle mücadele kapsamında ildeki tedbirleri arttırarak uygulama noktalarında vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyarıyor.
Korona virüsle mücadele kapsamında Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uygulama noktalarında vatandaşları durdurarak kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor. ile giriş çıkışlarda da çift yönlü kontroller yapılmaya başlandı. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:40 Kaynak: İHA
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