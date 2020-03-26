Son Dakika › Yerel › Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nden korona virüse yönelik bilgilendirme çalışmaları - Son Dakika
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nden korona virüse yönelik bilgilendirme çalışmaları
6 saat önce
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nden korona virüse yönelik bilgilendirme çalışmaları Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte broşür dağıtarak, afişler asarak ve anonslar yaparak halkı korona virüse karşı bilgilendiriyor.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nden korona virüse yönelik bilgilendirme çalışmaları
AĞRI - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte broşür dağıtarak, afişler asarak ve anonslar yaparak halkı korona virüse karşı bilgilendiriyor.
Dünya gündeminden düşmeyen korona virüs salgınının Türkiye'de de ölümlere neden olmasının ardından, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezinde halkı korona virüse karşı bilgilendirmek amacıyla broşür dağıtıp, afişler asıp, anonslar yapıyor. Özellikle 65 yaş ve üzeri ve sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlara yönelik gerekli bilgilendirmeler yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:27 Kaynak: İHA
Son Dakika Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde