Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden korona virüse yönelik bilgilendirme çalışmaları - Son Dakika

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte broşür dağıtarak, afişler asarak ve anonslar yaparak halkı korona virüse karşı bilgilendiriyor.



Dünya gündeminden düşmeyen korona virüs salgınının Türkiye'de de ölümlere neden olmasının ardından, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezinde halkı korona virüse karşı bilgilendirmek amacıyla broşür dağıtıp, afişler asıp, anonslar yapıyor. Özellikle 65 yaş ve üzeri ve sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlara yönelik gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. - AĞRI