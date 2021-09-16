Üye Girişi
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek: "Okullarımız en güvenli mekanlar" - Son Dakika

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek: "Okullarımız en güvenli mekanlar"

16.09.2021 11:55

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek: "Okullarımız en güvenli mekanlar" Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda il genelinde tüm okullarda sıkıntısız bir şekilde eğitim öğretime devam ettiklerini açıkladı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek: "Okullarımız en güvenli mekanlar"

AĞRI - Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda il genelinde tüm okullarda sıkıntısız bir şekilde eğitim öğretime devam ettiklerini açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı mücadele devam ederken Türkiye'de yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili 6 Eylül'de çaldı. Okullarda eğitimin aralıksız bir şekilde sürdürülmesi için Milli Eğitim Bakanlığı yoğun bir çalışma başlattı. Ağrı'da da yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in talimatları doğrultusunda kentte bulunan tüm okullara maske ve dezenfektan malzemeleri gönderildi. İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, okullarda önemli tedbirler aldıklarına vurgu yaparak öğrenci velilerinin kaygılanmaması gerektiğini söyledi.

"Okullarımız koronavirüs kapsamında en tedbirli mekanlarımız"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatları doğrultusunda tüm okullarda korona virüs salgınına karşı gerekli bütün önlemleri aldıklarına ifade eden Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, "Yeni eğitim öğretim yılımız devletimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Biz Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Ağrı'daki okullarımızın tamamında temizlik ve güvenlik hizmetlerimizin tamamını aldık. Sayın Bakanımız Mahmut Özer'in talimatları doğrultusunda tüm okullarımızın maske, temizlik ve hijyen malzemelerini temin ederek ilimizdeki bütün okullarımıza ulaştırdık. Okullarımız koronavirüs kapsamında en tedbirli mekanlarımız çünkü öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve bizler sürekli her türlü tedbiri sağlıyoruz. Sınıflarımız sürekli dezenfektan edilmekte, lavabolarımız temiz tutulmakta, koridorlarımız sürekli paspaslarla temizlenmektedir. Dolayısıyla velilerimiz hiç kaygılanmasın tüm tedbirleri biz il milli eğitim müdürlüğü olarak alıyoruz" dedi.

"Hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyoruz"

Korona virüse karşı maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat ettiğini belirten 4. sınıf öğrencisi Su Aslan, "Biz okulumuzda hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyoruz. Okulumuzun kapanmasını istemiyoruz. Bunun için arkadaşlarımızla beraber maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Okulda görevli abilerimiz de maske, mesafe ve hijyen kurallarına oldukça dikkat ediyor" şeklinde konuştu.

"Okulların temizliğini ben bir veli olarak gerçekten çok beğendim"

Okullarda koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren öğrenci velisi Alparslan Yılmaz ise "Çocuğumu okuttuğum okul gerçekten çok temiz bir okul. Öğretmen kadrosundan, idari kadroya kadar ben şahsım olarak gerçekten çok memnunum. Bundan dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel ve temiz bir okul. Okulların temizliğini ben bir veli olarak gerçekten çok beğendim. Temizlik noktasında okullarımız gerçekten çok iyi" açıklamalarında bulundu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek: Okullarımız en güvenli mekanlar
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek: Okullarımız en güvenli mekanlar
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek: Okullarımız en güvenli mekanlar
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek: Okullarımız en güvenli mekanlar

milli eğitim bakanlığı, Koronavirüs, Okul, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek: 'Okullarımız en güvenli mekanlar' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Futbolcu satışlarıyla Türk futboluna damga vuran Süleyman Hurma uyardı: Yabancı kuralı bana fayda sağlar 12:09 Futbolcu satışlarıyla Türk futboluna damga vuran Süleyman Hurma uyardı: Yabancı kuralı bana fayda sağlar Doğan Holding, sigorta şirketi kuruyor! Yasal izinler sonrası faaliyete geçecek 12:05 Doğan Holding, sigorta şirketi kuruyor! Yasal izinler sonrası faaliyete geçecek Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu 11:58 Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu
21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi 11:54 21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi Selçuk Bayraktar, yıllar önce başından geçen anıyı paylaştı! İHA projesi için yanına gittiği siyasi, tercümanlık teklif etmiş 11:48 Selçuk Bayraktar, yıllar önce başından geçen anıyı paylaştı! İHA projesi için yanına gittiği siyasi, tercümanlık teklif etmiş 20 yıllık arkadaşını dedikodu sebebiyle öldüren zanlının iddianamesinde dikkat çeken detay: İşin içinde hala kızı varmış 11:36 20 yıllık arkadaşını dedikodu sebebiyle öldüren zanlının iddianamesinde dikkat çeken detay: İşin içinde hala kızı varmış
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? İşte cevabı 11:00 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? İşte cevabı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün 10:52 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün

Son Dakika Haberleri
12:09 Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi palalı saldırıya uğradı
12:07 Tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti
12:05 Doğan Holding, sigorta şirketi kuruyor! Yasal izinler sonrası faaliyete geçecek
12:02 Son Dakika! Anadolu Efes'i de çalıştıran basketbol efsanesi Dusan Ivkovic, yaşamını yitirdi
11:55 Son Dakika! Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 485 lira seviyesinden işlem görüyor
11:54 21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi
11:50 TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e verilen tazminat hakkındaki soruyu yanıtladı: Konusu bile açılmadı
11:48 Selçuk Bayraktar, yıllar önce başından geçen anıyı paylaştı! İHA projesi için yanına gittiği siyasi, tercümanlık teklif etmiş
11:38 Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü
11:31 Alman teknik adam Christoph Daum: Beşiktaş gruptan çıkar ve Süper Lig'de şampiyon olur
Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi palalı saldırıya uğradı Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi palalı saldırıya uğradı         
12:09
Tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti Tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti         
12:08
Son Dakika! Anadolu Efes'i de çalıştıran basketbol efsanesi Dusan Ivkovic, yaşamını yitirdi Son Dakika! Anadolu Efes'i de çalıştıran basketbol efsanesi Dusan Ivkovic, yaşamını yitirdi         
12:02
Son Dakika! Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 485 lira seviyesinden işlem görüyor Son Dakika! Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 485 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:56
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e verilen tazminat hakkındaki soruyu yanıtladı: Konusu bile açılmadı TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e verilen tazminat hakkındaki soruyu yanıtladı: Konusu bile açılmadı         
11:51
Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü         
11:38
Obama, yıllar sonra Türkiye ziyareti hakkında konuştu: Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı Obama, yıllar sonra Türkiye ziyareti hakkında konuştu: Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı         
11:04
Kız arkadaşı ile otele giden adam, hayatını kaybetti! Sevgilisi ise çatıdan aşağıya attı Kız arkadaşı ile otele giden adam, hayatını kaybetti! Sevgilisi ise çatıdan aşağıya attı         
10:55
İş bırakan müteahhitlere çimentoculardan yanıt: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim İş bırakan müteahhitlere çimentoculardan yanıt: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim         
10:21
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulları açık tutmak için 3 formül! Aralarında hafta sonu eğitimin devam etmesi de var Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulları açık tutmak için 3 formül! Aralarında hafta sonu eğitimin devam etmesi de var         
10:12
Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti         
00:44
Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Kazada yaralanan otobüs sürücüsü "Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi         
23:16
Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor         
22:51
Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor         
22:08
Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor         
20:52
Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu         
20:33
15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu         
17:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 12:15:30. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek: "Okullarımız en güvenli mekanlar" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement