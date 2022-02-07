Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in ikinci yarıyıl mesajı - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in ikinci yarıyıl mesajı

07.02.2022 08:23
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in ikinci yarıyıl mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, mesajında, "2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ile birlikte yönetici, öğretmen ve velilerimizle uyum içinde bizlere emanet edilen evlatlarımızı geleceğe hazırlamak ve onların geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlamak yegane hedefimizdir. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onları en iyi şekilde bilgilerle donatmak, eğitim öğretim süreçlerinden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak bizlerin öncelikli görevidir"dedi.

Okullarda eğitim öğretimin kalitesinin artırılması ve eğitim ortamlarının sürekli geliştirilmesi yönünde çalışma yaptıklarını belirten Kökrek, öğrencilere seslenerek,"Başarılı bir birinci dönem geçirdiniz, dinlenmek için zaman buldunuz. Bugün itibariyle 2021-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi de başlamış oldu. İkinci dönem hem toparlanmak için hem de birinci dönem elde ettiğiniz başarıları devam ettirmek için önemlidir. Ümit ediyorum ki ikinci dönem sizler için daha etkili ve daha verimli bir dönem olacaktır. Sizlerden beklentimiz sağlam bir inanç ve istekle derslerinize sımsıkı sarılmanız ve hayalini kurduğunuz hedeflere ulaşmak için azami gayret göstermenizdir. Bunların yanı sıra sevgi, saygı, yardımseverlik, erdemli ve ahlaklı olma gibi temel insani değerleri de kişilik hamuruna katmanız, büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda bizlerde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada üzerimize düşen ne görev varsa yerine getireceğiz"ifadelerini kullandı.

Velilere de seslenen Kökrek,"Çocuklarımıza iyi bir model olmalı, öğretmenlerimizle işbirliği içinde çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmelerine katkı sağlamalı, onların takipçisi olmalıyız. Geleceğimiz olan çocuklarımızı, ülkemizin ihtiyacı olan eğitimli insan gücü özelliklerine uygun olarak yetiştirmek için tüm imkanlarımızı Ağrı'mızın hizmetine sunma çabası içindeyiz. Tüm bu duygu ve düşüncelerle, 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diler; sağlıklı ve başarılı bir dönem geçirilmesini temenni ediyorum"diye konuştu.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atandı NURDAĞI'NDA ÖĞRENCİLER, GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLER EŞLİĞİNDE EĞİTİM GÖRÜYOR NURDAĞI'NDA ÖĞRENCİLER, GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLER EŞLİĞİNDE EĞİTİM GÖRÜYOR Özel öğrencilere özel saç bakım hizmeti Özel öğrencilere özel saç bakım hizmeti

milli eğitim bakanlığı, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in ikinci yarıyıl mesajı - Son Dakika

Bu haber Bültenler tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Bültenler tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Bültenler kurumudur.

Son Dakika
08:53 Teklif edilen maaş ağızları açık bıraktı! Ronaldo ile Messi yeniden buluşuyor
08:47 Ünlü isimlerden Meral Akşener'in 6'lı Masa'ya rest çekmesine sert tepki
08:46 Ne 6'lı Masa ne de Akşener! "Hatay'da su yok" hashtag'i Twitter'da Türkiye'nin gündemine oturdu
08:19 Konyaspor, Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek için harekete geçti
08:10 6'lı Masa'daki kriz dünya basınında böyle yankı buldu: Türk muhalefeti çökmeye yakın
08:08 Ata Demirer'den Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkmasına dikkat çeken yorum: Şeytan diyor aday ol
06:14 Adana, Hatay ve Adıyaman'da peş peşe 4 büyüklüğünde depremler meydana geldi
00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atandı
00:34 Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkmasının ardından Bakan Soylu'nun sözleri yeniden gündem oldu: Biz ona hiç güvenmedik
23:41 Son Dakika: Akşener'in adaylık için önerdiği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama! İkisi de Kılıçdaroğlu'na tam destek verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2023 09:10:08. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in ikinci yarıyıl mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement