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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek'in ziyaretleri - Son Dakika

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek'in ziyaretleri

08.11.2021 08:54
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek'in ziyaretleri

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek; kurum müdürleri, sendika ve sivil toplum kuruluşlarına iade-i ziyaret ile okullarda incelemelerde bulundu.

İade-i ziyaretler kapsamında 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Serhat Kasalak ve Kurmay Başkan Vekili Piyade Albay Yaşar Aydın, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Defterdar Mehmet Tural, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, İl Göç İdaresi Müdürü Mücahit Yumak, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Emin Oral Bülbüloğlu, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Genç, Eğitim Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Abdurrahman Aslan, Önder İmam Hatipliler Derneği Turgut Özmüş ve Ensar Vakfı Ağrı Şube Başkanı Murat Şam'a iade-i ziyarette bulunarak bir süre görüşen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kurum müdürleri, sendika ve sivil toplum kuruluşlarına iade-i ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.

Öğrencilerle yemek yedi

Hürriyet Ortaokulunda "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında kurulan kütüphaneyi inceleyen Kökrek, daha sonra Murat Kız Yatılı Bölge Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilerle yemek yiyip, öğretmenlerle toplantı yaparak öğretmenliğin önemine vurgu yaptı.

Kökrek, öğrenci yurdunda kalan öğrencilerle bir araya geldi

Tutak ilçesinde Öğretmen Evine geçerek incelemelerde bulunan Kökrek, Öğretmenevinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.İmam Hatip Lisesine bağlı öğrenci yurdunda kalan öğrencilerle de bir araya gelen Kökrek, öğrencilerle bir süre sohbet edipistek ve taleplerini dinledi. Öğrencilerin hedeflerine ilişkin fikir alışverişinde bulunan Kökrek, öğrencilere kitap okuma tavsiyesinde bulundu. Kökrek'in Tutak ilçe ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmi Karaoğlan ve Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş eşlik etti.

Belediye ziyareti

Kökrek, ziyaretler kapsamında Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Alpaslan'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Sendika, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek'in ziyaretleri - Son Dakika


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