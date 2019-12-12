Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Tekin, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş", sporda ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğraflarını oyladı.

Faruk Tekin, oylama sonrası yaptığı açıklamada, fotoğrafları seçmekte zorlandığını söyledi.

Fotoğrafların çarpıcı ve birbirinden güzel olduğunu dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansının bu faaliyetlerini ben zaten takip ediyorum. Her sene düzenli olarak yapıyorlar. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Oy vermekte zorlandım ama oyumu kullandım. Benim gördüğüm en önemli haberlerin altında Anadolu Ajansının imzası var. Burada da Anadolu Ajansı ile çok yakın çalışıyoruz. Bu fotoğraf yarışması etkinliği de çok güzel. Anadolu Ajansının burada bizimle yaptığı haberlerin çoğu ana sayfaya çıkmıştı. Bu da ajansın birimlerinin çok iyi çalıştığı ve muhabirlerinin çok iyi olduğunun bir göstergesi."

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Hüseyin Yıldız, Faruk Tekin, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:04 Kaynak: AA
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