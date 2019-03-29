Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Afgan Öğrenciye Ziyaret

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İstiklal Marşı'nı duygulu okuyan Afganistan uyruklu öğrenciyi sınıfında ziyaret etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İstiklal Marşı'nı duygulu okuyan Afganistan uyruklu öğrenciyi sınıfında ziyaret etti.



Tekin, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törende ağlayarak İstiklal Marşı'nı okuyan Selçuk Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Afganistan uyruklu Nilaufar Ahmedi'yi sınıfında ziyaret etti.



Ahmedi ile bir süre sohbet eden Tekin, İstiklal Marşı'nı duygulu ve hissederek okumasından dolayı öğrenciye teşekkür etti.



Tekin, Ahmedi'ye ders durumunu sorarak her zaman yanında olduğunu dile getirdi.



İlgisinden dolayı Tekin'e teşekkür eden Ahmedi ise kendisinin çizdiği porteyi Tekin'e armağan etti.



Tekin, Ahmedi'ye verdiği hediyeden dolayı teşekkür etti.

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