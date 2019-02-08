Son Dakika Haberleri: Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, İlçelerde İncelemelerde Bulundu

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, İlçelerde İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Taşlıçay, Diyadin ve Hamur ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, İlçelerde İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Taşlıçay, Diyadin ve Hamur ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Sebih Özden ile birlikte Taşlıçay, Diyadin ve Hamur ilçelerinde incelemelerde bulundu. İlçe milli eğitim müdürlerinden ilçe eğitimi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Tekin, daha sonra okulları ziyaret ederek sınıfları gezip öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğretmenlerle de bir araya gelen Tekin, öğretmenlerin taleplerini dinledi.

Okulların bölümlerini denetleyen Tekin, okul müdürlerinden okullarında yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:35 Kaynak: İHA

Taşlıçay, Faruk Tekin, Ağrı, Güncel
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