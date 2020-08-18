Ağrı İl Müftülüğünden Kızılay'ın kan bağışına destek - Son Dakika

Ağrı İl Müftülüğünden Kızılay'ın kan bağışına destek

Ağrı İl Müftülüğü Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine pandemi sürecinde kan stoklarında azalma olan Kızılay'a kan desteğinde bulundu.

Ağrı İl Müftülüğünden Kızılay'ın kan bağışına destek, System.String[]

Ağrı İl Müftülüğü Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine pandemi sürecinde kan stoklarında azalma olan Kızılay'a kan desteğinde bulundu.

Ağrı Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Kızılay Kan Alma Şubesi'ne gelen Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, beraberindeki müftülük çalışanları ile birlikte Kızılay'a kan bağışında bulundu. Kan bağışını yaptıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Topçu, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an dünya genelinde biz, toplumsal olarak kendisini göremediğimiz bir mikropla karşı karşıyayız. Bu ortamda tabii ki plazma alınması ya da işte diğer kan ihtiyacı neticesinde kan bağışında azalma ya da kana fazla ihtiyaç duyulduğundan dolayı Şu an tekrardan bir kan ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bunu Diyanet İşleri Teşkilatı Başkanı'mız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamız paylaşımlarında gündeme getiriyor. Bizlerde basımdan ve yayından izliyoruz. Kızılay başkanımız da bunu sürekli gündemde tutuyor. Bizler de bir kurum olarak her şeyden önce bir din adamı olarak İnsan hayatının ne kadar önemli olduğunu bilinci içerisindeyiz. Biz hep birlikte varız. Dünyanın herhangi bir yerinde mazlum ve mağdur ise biz onun her türlü ihtiyacını gidermekle mükellefiz. Bir insana hayat vermek bütün insanlığa hayat vermekle eşdeğerdir. Bizlerde elhamdülillah burada kan bağışında bulunduk. Umulur ki ihtiyaç sahibi insanlar zor durumda ve darda kalmış insanlar bundan faydalanırsa bu bizim için en büyük kıvanç vesilesidir."

"Herkesin plazma bağışında bulunmalarını istiyoruz"

Kan bağışında bulunmak için gelen Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu'yu karşılayan Kızılay Ağrı İl Şube Başkanı Orhan Tatlı Ağrı İl Müftülüğüne bağışlarından dolayı teşekkür etti. Kan bağışlarının Korona virüs sürecinde azaldığına dikkat çeken Tatlı, "Ne zaman üç ayı doldursak bizim söylememize gerek kalmadan kendileri bir bağış programı düzenliyor. Korona virüs küresel bir salgın olarak dünyanın tamamını etkilemiş bir şekilde. Türkiye de bundan fazlasıyla etkilendi. Haliyle insanlar dışarıya çıkmıyor, korkuyor ve endişeleniyor. Kan ile alakalı ihtiyaçta sürekli devam etmekte. Biz Ağrı'daki bütün hemşerilerimizden Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Kan Bağışı Noktası'na gelmelerini rica ediyorum. Korona virüse yakalanmış ve ardından iki tane testi negatif olmuş herkesin plazma bağışında bulunmalarını istiyoruz" dedi. - AĞRI

Cumhuriyet Caddesi, Ali Erbaş, Kızılay, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 23:33

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı İl Müftülüğünden Kızılay'ın kan bağışına destek - Son Dakika
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