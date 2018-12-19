Son Dakika Haberleri: Ağrı İl Özel İdaresi Personeline 'Kamu İhale Kanunu' Eğitimi Verildi

Ağrı İl Özel İdaresi Personeline 'Kamu İhale Kanunu' Eğitimi Verildi

57 dakika önce

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Ağrı İl Özel İdaresi personeline 'Kamu İhale Kanunu' ve ' İhale Sözleşmeleri Kanunu' ile ilgili eğitim verildi.

Ağrı İl Özel İdaresi Personeline 'Kamu İhale Kanunu' Eğitimi Verildi, System.String[]
Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Ağrı İl Özel İdaresi personeline 'Kamu İhale Kanunu' ve ' İhale Sözleşmeleri Kanunu' ile ilgili eğitim verildi.

Ağrı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Salonunda gerçekleştirilen ve 5 gün süren eğitim programında '4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu' ve '4735 Sayılı İhale Sözleşmeleri Kanunu' konusunda bilgiler aktarıldı. İlgili kanunlar hakkındaki eğitim seminerinde kanunların kapsamı, ihalelere ilişkin mevzuattaki hükümler, ihale usulleri, ihale şartnamesinin hazırlanması, yaklaşık maliyet hazırlanması, ihale dokümanı hazırlama, ihale onayı alınması ve ihale komisyonu gibi birçok konuda ilgili mevzuatın idareye yüklediği yükümlülükler konusunda bilgi verildi.

Sertifikalı eğitim seminerine İl Özel İdaresinin farklı birimlerinde çalışan personeller katıldı. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:14 Kaynak: İHA

Kamu İhale Kanunu, Ağrı, Yaşam
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