Ağrı ilçe belediye başkanları AK Parti'ye geçti - Son Dakika

Ağrı ilçe belediye başkanları AK Parti'ye geçti

Ağrı'da ilçe belediye başkanları Ramazan Yakut, Nurettin Öztürk ve Selami DemirtaşAK Parti'ye geçtiklerini duyurdu.

Ağrı'da ilçe belediye başkanları Ramazan Yakut, Nurettin Öztürk ve Selami Demirtaş AK Parti'ye geçtiklerini duyurdu.

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Ağrı Belediyesi binasında bir araya gelen Saadet Partisi Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Demokrat Partisi Yayladüzü Belediye Başkanı Selami Demirtaş ve Demokrat Parti Yücekapı Belediye Başkanı Nurettin Öztürk, yaptıkları basın açıklamasında AK Parti'ye geçtiklerini ifade etti.


AK Parti saflarında hizmete devam edeceğini söyleyen Yücekapı Belediye Başkanı Nurettin Öztürk, bu davranışın herkese örnek olması gerektiğini belirterek, "Bu gece tarihi bir gecedir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kara günü olarak yaşadığımız 15 Temmuz kalkışmasının yıl dönümü. Birlik ve beraberliğimize yönelik bu ihanet, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanları dolduran vatandaşlarımız tarafından bertaraf edilmiştir. Bizler böyle bir lidere omuz vermek, yanında ve aynı safta yer almak için mensubu olduğumuz partiden istifa edip, böyle bir liderin Genel Başkanı olduğu Adalet ve Kalkınma Partisine geçme kararı aldık. Ümmetin umudu olan büyük Türkiye'nin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile aynı yolda yürümek, bu millet için yaptığı fedakarlıklara ortak olmak ve ülkemizi geleceğe daha emin adımlarla ulaştırmak için çıktığımız bu kutlu yolda, bundan böyle ortak davamıza hizmet edeceğiz. Bu kutlu zaferin bizlerde oluşturduğu dik duruş ve kararlılıkla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile aynı yolda yürüyerek, AK Parti saflarında yerimizi alarak hizmetimize devam edeceğiz. Bu kararımız diğer arkadaşlara da örnek olsun diyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hediyemizdir, kutlu olsun" dedi. - AĞRI

Nurettin Öztürk, Ramazan Yakut, AK Parti, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 23:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı ilçe belediye başkanları AK Parti'ye geçti - Son Dakika

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