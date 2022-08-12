Tırpanla ot biçen çiftçiler, zorlu işlerini şarkılarla eğlenceye dönüştürüyor - Son Dakika
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Tırpanla ot biçen çiftçiler, zorlu işlerini şarkılarla eğlenceye dönüştürüyor

12.08.2022 12:14
Tırpanla ot biçen çiftçiler, zorlu işlerini şarkılarla eğlenceye dönüştürüyor

Ağrı ile Iğdır sınırındaki 2 bin 500 rakımlı Sinek Yaylası'nda çiftçiler, kışın hayvanlarına yedirecekleri otları tırpanla biçerken şarkılar söyleyerek zorlu işlerini eğlenceye dönüştürüyor.

Ağrı ile Iğdır sınırındaki 2 bin 500 rakımlı Sinek Yaylası'nda çiftçiler, kışın hayvanlarına yedirecekleri otları tırpanla biçerken şarkılar söyleyerek zorlu işlerini eğlenceye dönüştürüyor.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine 30 kilometre uzaklıkta olan ve Iğdır sınırında bulunan yayla, her yıl ilkbahar ve yaz mevsiminde çok sayıda göçer ile çiftçi aileye ev sahipliği yapıyor.

Yaylada bataklık ve sulak arazi yapısı nedeniyle tarım makinelerinin giremediği veya kullanılmasının tercih edilmediği alanlarda çiftçiler, tırpanla ot biçiyor.

Her gün gruplar halinde günlük yevmiye usulü çalışan işçilerle araziye çıkan çiftçiler, tırpan sallıyor. Gün boyu güneş altında çalışan çiftçiler, zorlu işlerini Kürtçe şarkılar söyleyerek eğlenceye dönüştürüyor.

Çiftçiler, yaz mevsimi boyunca biçtikleri otları güneşte kuruttuktan sonra kışın hayvanlarına yedirmek üzere köylerine götürüp istifliyor.

"Tırpan işi çok zordur ve herkes bunu yapamaz"

Yöre halkından Ali Yolu, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana tırpanla ot biçtiğini ve gücü yettiğince çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Kışı Iğdır'da geçirdiklerini, yaz aylarında da Sinek Yaylası'ndaki köylerine geldiklerini ifade eden Yolu, şöyle konuştu:

"Hayvancılık yaparak geçimimizi sağlıyoruz. İlkbaharda yaylada bulunan köyümüze geliyoruz ve daha sonra da ot biçmeye başlıyoruz. Geçen sene kuraklık olduğu için burada otun durumu iyi değildi. Geçen seneye göre bu yıl otun seviyesi çok iyi. Yaklaşık bir aydır burada tırpanlarla ot biçiyoruz, inşallah 15 güne kadar işlerimizi bitireceğiz. Otları tırpanlarla biçip tırmıklarla topluyoruz. Traktörle balya yaptıktan sonra Iğdır'a götürüyoruz. Bu şekilde kışın hayvanlarımızı besliyoruz. Tırpan işi çok zordur ve herkes bunu yapamaz. Dedelerimizden bize kalma bir meslektir ve bunu devam ettiriyoruz. Tırpan ağır bir iş olduğu için gençler çok fazla öğrenmiyor."

Kalabalık gruplar halinde ot biçmenin çok zevkli olduğunu anlatan Yolu, "Günlük yevmiye olarak çalışan kişiler 300 lira alıyor. Buranın en neşeli yeri, güzel havası ve suyudur. Buradaki su çok soğuk ve tadı da çok güzel. Bizim köyün arazisi biraz taşlık ve sulu olduğu için traktörler pek çalışamıyor. Bu yüzden biz de tırpanla biçiyoruz. Baba mesleğini devam ettiriyoruz." dedi.

Üniversite öğrencisi Serhat İtku ise ilk kez bu sene tırpanla ot biçtiğini ve günlük yevmiye karşılığında çalışarak okul harçlığını çıkardığını belirtti.

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Kaynak: AA

Taşlıçay, Iğdır, Ağrı, Güncel, Son Dakika

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