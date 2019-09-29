Ağrı ilk defa Bursa'da tanıtıldı

Bursa İl Dernekleri Federasyonu bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Bursa Anadolu Günleri'nde ilk defa Ağrı'nın tanıtıldığı bir stant açarak Ağrı'yı tanıttı.



Bursa İl Dernekleri Federasyonu'nun (BİLDEF) bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Bursa Anadolu Günleri, gerçekleştirilen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Ağrı ili ise dört yıl sonra fuara katılım gösterdi. Ağrı Valiliği ve Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneği iş birliği ile açılan stant, Bursalıların ilgi odağı oldu.



Bursa'da 35 ilin derneklerinin bir araya gelmesi ile kurulan Bursa İl Dernekleri Federasyonu, bu yıl geleneksel Bursa Anadolu Günleri'nin resmi açılışını Merinos AKKM Fuar Alanı'nda düzenlediği törenle gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu açılış töreninin kurdelesini Bursa İl Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Dursun ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı Bülent Tüfekçi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, katılımcı illerin temsilcileri ve dernek başkanları birlikte kesti.



Yoğun ilgi gören Ağrı standını Bursa Valisi Yakup Canpolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ziyaret etti. Fuarda Ağrı Valiliği adına Vali Yardımcısı Yakup Ömeroğlu yer aldı. Ağrı standı alanında misafirleri Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneği adına Dernek Başkanı Atilla Adsay, dernek yöneticilerinden Selahattin Alptekin, Fehmi Çetin, Mehmet Tandır, Fuat Çelik, Engin Kılıçarslan, Yaşar Kılıç, Baha Tuğrul Bilgin, Cihangir Eraslan ve Muzaffer Kaya karşıladı.



Fuarla ilgili görüşlerini bildiren Dernek Başkanı Atilla Adsay "Ağrı Vali Yardımız Yakup Ömeroğlu'nun katılımları ile güzel bir etkinlik yaptık. Dört yıldır Bursa'da düzenlenen bir etkinlikti. Bizi davet ettikler ve Bursa İl Dernekleri Federasyonuna üye olduk. Bu etkinliğinde Ağrı Valiliğimiz ile birlikte yürüttük. Stant alanımızı 8 Vali, 34 kaymakam ve 30 a yakın belediye başkanı ziyaret etti. Bizde hem protokole hem de stant ziyaretçilerimize Ayran Aşı çorbası ikram ettik. Bunun yanı sıra Bursa'da yaşayan iş insanlarımızın bir kısmı ile bir otelde sabah kahvaltısı yaptık. Başta Ağrı Valimiz Süleyman Elban olmak üzere destek veren herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - AĞRI