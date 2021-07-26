Ağrı-İran kara yolundaki trafik, helikopterle denetlendi - Son Dakika

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kurban Bayramı sonrası helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Trafik kazalarının önlenmesi ve bayram nedeniyle kara yollarında alınan tedbirlerin incelenmesi amacıyla jandarma trafik ve asayiş timleri, Ağrı- İran kara yolu üzerindeki Doğubayazıt, Diyadin ve Taşlıçay ilçesi ile köy yollarını denetledi.

İpek Geçidi, ana yollar, köy yolları ve trafik noktalarındaki trafik durumunu havadan inceleyen ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri havadan tespit ederek uygulama noktalarına bildirdi.

Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulanırken, kontrol noktalarındaki ekipler de sürücü ve vatandaşlara trafik kurallarını içeren broşür dağıttı.