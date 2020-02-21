Ağrı iran plakalı tır'da 149 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

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Ağrı iran plakalı tır'da 149 kilo eroin ele geçirildi
7 saat önce
İran plakalı TIR'da 149 kilo eroin ele geçirildiAĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde İran plakalı TIR'ın dorsesinde 149 kilo eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:12 Kaynak: DHA
İran plakalı TIR'da 149 kilo eroin ele geçirildi
AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde İran plakalı TIR'ın dorsesinde 149 kilo eroin ele geçirildi.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşlıçay'da uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen İran plakalı bir TIR durduruldu. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada, malzemelerin arasına zulalanmış toplam 149 kilo 36 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili İran uyruklu TIR şoförü gözaltına alındı.
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