Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum kara yollarında yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum kara yollarında yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika

Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum kara yollarında yoğun sis etkili oluyor

6 saat önce

Ağrı'da yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açtı.

Ağrı'da yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açtı.

Ağrı- İran ve Ağrı- Erzurum kara yollarında yoğun sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü yollarda sürücüler araçlarının farlarını yakarak düşük hızda gitmek zorunda kaldı.

Kent merkezinde görülen yoğun sis ise sabah iş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşları da etkiledi.

Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum kara yollarında yoğun sis etkili oluyor

Erzurum, İran, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:35 Kaynak: AA
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