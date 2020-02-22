Son Dakika › Güncel › Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum kara yollarında yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika
Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum kara yollarında yoğun sis etkili oluyor
6 saat önce
Ağrı'da yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:35 Kaynak: AA
Ağrı'da yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açtı.
Ağrı- İran ve Ağrı- Erzurum kara yollarında yoğun sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü yollarda sürücüler araçlarının farlarını yakarak düşük hızda gitmek zorunda kaldı.
Kent merkezinde görülen yoğun sis ise sabah iş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşları da etkiledi.
Son Dakika Lübnan'da, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildi İdlib'de stratejik önemdeki Neyrab köyünde çatışmalar sürüyor Bursaspor taraftarını Erzurumspor deplasmanına götüren otobüs devrildi: 2 yaralı Son dakika: İran'da koronavirüsden 1 kişi daha öldü, salgındaki ölü sayısı 6'ya yükseldi