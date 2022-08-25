Ağrı İŞKUR Müdürü Gıyas Güven'le ilgili skandal iddia! Görüntüleri tepki çekti - Son Dakika
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Ağrı İŞKUR Müdürü Gıyas Güven'le ilgili skandal iddia! Görüntüleri tepki çekti

25.08.2022 12:01
Ağrı İŞKUR Müdürü Gıyas Güven'le ilgili skandal iddia! Görüntüleri tepki çekti

Twitter kullanıcıları Ağrı İŞKUR Müdürü Gıyas Güven'i tartışıyor. Güven'in minibüs benzeri bir araç içinde çekilen müstehcen fotoğrafları sosyal medyaya servis edildi. 43 yaşında, evli ve 3 çocuk babası olan Güven'in internete düşen görüntülerinde aracın arka koltuğunda bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği anlar yer alıyor. Güven'in konumunu kullanarak kadınları iş bulma bahanesiyle kandırdığı ve bu yalanla kendi aracı içinde çok sayıda kadınla cinsel ilişkiye girdiği öne sürülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü olarak görev yapan Gıyas Güven'in internete düşen cinsel ilişki görüntüleri sosyal medyada büyük ses getirdi.

CİNSEL İLİŞKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

43 yaşında olan ve 2013 yılında kuruma atanan Güven'in minibüs benzeri aracın arka koltuğunda bir kadınla ilişkiye girdiği anların yer aldığı fotoğraflar kısa sürede gündem oldu.

Ağrı İŞKUR Müdürü Gıyas Güven'in bir araçta çekilen cinsel ilişki görüntüleri gündem oldu

"KADINLARI İŞ BULMA BAHANESİYLE KANDIRIYOR" İDDİASI

Kadınları iş bulma bahanesiyle kandırdığı iddia edilen İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven'in kendi aracı içinde bu yolla çok sayıda kadınla cinsel ilişkiye girdiği öne sürüldü.

GIYAS GÜVEN KİMDİR?

1979 yılında doğdu. Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Memuriyet hayatına TEDAŞ'ta başladı. Aynı Kurumda memur, İnsan Kaynakları Şefi, İnsan Kaynakları Şube Müdürü ve İdari ve Mali İşler İl Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunduktan sonra 2013 yılında İŞKUR'a atandı. Ağrı İŞKUR İl Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Ağrı İŞKUR İl Müdürlüğü görevine atandı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

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