Son Dakika Haberleri: Ağrı-İstanbul Uçak Seferleri İptal Edildi

Ağrı-İstanbul Uçak Seferleri İptal Edildi

1 saat önce

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı-İstanbul, İstanbul-Ağrı uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Ağrı-İstanbul Uçak Seferleri İptal Edildi, System.String[]
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı-İstanbul, İstanbul-Ağrı uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı arasında yapılan uçak seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:19 Kaynak: İHA

İstanbul, Ağrı, Güncel
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