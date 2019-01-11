Ağrı-İstanbul Uçak Seferleri İptal Edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı-İstanbul, İstanbul-Ağrı uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı-İstanbul, İstanbul-Ağrı uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.



Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı arasında yapılan uçak seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi. - AĞRI

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