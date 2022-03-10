Ağrı-Kağızman-Kars yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Ağrı-Kağızman-Kars yolu ulaşıma kapandı

10.03.2022 16:25
Ağrı-Kağızman-Kars yolu ulaşıma kapandı

AĞRI'da yoğun tipi ve kar yağışı nedeni ile Ağrı-Kağızman-Kars yolu ulaşıma kapandı.

AĞRI'da yoğun tipi ve kar yağışı nedeni ile Ağrı-Kağızman- Kars yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün gece başlayan ve etkisi giderek artan kar yağışı ve tipi nedeniyle Ağrı-Kağızman-Kars kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları 123'üncü Şube Şefliği ekipleri, Cumaçay köyü mevkiinde kar kalınlığının yer yer 3 metrenin üzerine çıktığı bölgede çalışma başlattı. 7 personel, 1 rotatif, 2 kepçe, 1 kamyon ve 1 greyderin bulunduğu bölgede etkili olan kar yağışı sebebiyle çalışma durduruldu. Ekipler, kara yolundaki çalışmayı kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından sürdürecek.


Ağrı-Kağızman-Kars yolu ulaşıma kapandı
Ağrı-Kağızman-Kars yolu ulaşıma kapandı
Ağrı-Kağızman-Kars yolu ulaşıma kapandı
Ağrı-Kağızman-Kars yolu ulaşıma kapandı
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Kağızman, Kars, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ağrı-Kağızman-Kars yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı-Kağızman-Kars yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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