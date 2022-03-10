AĞRI-KAĞIZMAN-KARS YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika
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AĞRI-KAĞIZMAN-KARS YOLU ULAŞIMA KAPANDI

10.03.2022 16:32

AĞRI'da yoğun tipi ve kar yağışı nedeni ile Ağrı-Kağızman-Kars yolu ulaşıma kapandı.

AĞRI'da yoğun tipi ve kar yağışı nedeni ile Ağrı-Kağızman- Kars yolu ulaşıma kapandı.

Dün gece başlayan ve etkisini artırarak sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle Ağrı-Kağızman-Kars karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları 123'üncü Şube Şefliği ekipleri, Cumaçay köyü mevkiinde kar kalınlığının yer yer 3 metrenin üzerine çıktığı bölgede çalışma başlattı. 7 personel, 1 rotatif, 2 kepçe, 1 kamyon ve 1 greyderin bulunduğu bölgede etkili olan kar yağışı sebebiyle çalışma durduruldu. Ekipler, karayolundaki çalışmayı kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından sürdürecek.

AĞRI-KAĞIZMAN-KARS YOLU ULAŞIMA KAPANDI
AĞRI-KAĞIZMAN-KARS YOLU ULAŞIMA KAPANDI
AĞRI-KAĞIZMAN-KARS YOLU ULAŞIMA KAPANDI

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Kağızman, Kars, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AĞRI-KAĞIZMAN-KARS YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika


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