Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda dezenfeksiyon - Son Dakika

Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kurum çalışanları, hükümlü ve tutukluların virüsten etkilenmemesi için sıkı tedbirler alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çeşitli tedbirler alındı.

Kurum çalışanları, hükümlü ve tutukluların virüsten etkilenmemesi için alınan tedbirler çerçevesinde cezaevine giriş yapan herkes sosyal mesafe kuralına uyarak maske ve eldiven takıyor.

Ardından görevlilerce ateşleri ölçülen çalışanlar, elleri de dezenfektan sıvısı ile dezenfekte edilip kurama girişleri sağlanıyor.

Cezaevinde titizlikle çalışmalarını sürdüren görevliler, salgın hastalığında karşı koğuşlar başta olmak üzere ortak kullanım alanları ve koridorları düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Görevliler cezaevindeki ortak kullanım alanlarının yanı sıra cezaevine ait araçları da dezenfekte ederek önlem almaya çalışıyor.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasının önüne geçmek için Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda her türlü tedbirin alındığını söyledi.

Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca belirlenen tüm tavsiyeleri ivedilikle uygulamaya koyduğunu belirten Turgut, şunları kaydetti:

"Bu kararlar doğrultusunda adliye binamız ve Ağrı Kapalı Cezaevi'nde tüm tedbirler en üst seviyede alınmıştır. Esnek çalışma modeli gereği adliyemizde yeterli sayıda hakim savcı ve personel ile hizmet verilmektedir. Cezaevi personelimiz ise Ağrı Valiliğimizin onayı ile Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir pansiyonda üçlü vardiya şeklinde izole edilmiş olup dış dünyayla irtibatları kesilmiştir. Bu personelimizin ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek Grubu kurulmuş olup tarafımızca da takip edilmektedir."

"Personelimiz ile tutuklu ve hükümlülerde pozitif vaka bulunmamaktadır"

Başsavcı Turgut, personelleri ile cezaevindeki tutuklu ile hükümlülerin sağlığını korumak için hijyen noktasında düzenli olarak dezenfekte çalışması yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Tüm koğuşlarda gerekli temizlik malzememiz bulunmaktadır. Bu aşamada gerek personelimiz gerekse de tutuklu ve hükümlülerde pozitif vaka bulunmamaktadır. Ayrıca devletimizce karantina uygulamasına yönelik alınan kararlara karşı ve halkı tahrik edici, kaygı ve panik oluşturacak şekilde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar konusunda gereğine tevessül edilecektir."