Ağrı-Kars-Iğdır'da 'Kapan -8 Ağrı Dağı Çemre-Madur' operasyonu başlatıldı - Son Dakika

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Ağrı-Kars-Iğdır'da 'Kapan -8 Ağrı Dağı Çemre-Madur' operasyonu başlatıldı
6 saat önce
Ağrı-Kars-Iğdır'da 'Kapan -8 Ağrı Dağı Çemre-Madur' operasyonu başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:37 Kaynak: DHA
Ağrı-Kars- Iğdır'da 'Kapan -8 Ağrı Dağı Çemre-Madur' operasyonu başlatıldı
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