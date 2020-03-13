Ağrı-Kars-Iğdır'da 'Kapan -8 Ağrı Dağı Çemre-Madur' operasyonu başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı-Kars-Iğdır'da 'Kapan -8 Ağrı Dağı Çemre-Madur' operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Ağrı-Kars-Iğdır'da 'Kapan -8 Ağrı Dağı Çemre-Madur' operasyonu başlatıldı

6 saat önce

Ağrı-Kars-Iğdır'da 'Kapan -8 Ağrı Dağı Çemre-Madur' operasyonu başlatıldı.

Ağrı-Kars- Iğdır'da 'Kapan -8 Ağrı Dağı Çemre-Madur' operasyonu başlatıldı

Ağrı-Kars-Iğdır'da 'Kapan -8 Ağrı Dağı Çemre-Madur' operasyonu başlatıldı

Ağrı Dağı, Iğdır, Ağrı, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:37 Kaynak: DHA
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