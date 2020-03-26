Ağrı, Kars ve Iğdır'da meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı - Son Dakika

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Ağrı, Kars ve Iğdır'da meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı
7 saat önce
Ağrı, Kars ve Iğdır'da meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı Ağrı, Kars ve Iğdır'da son 1 ay içerisinde meydana gelen bazı trafik kazaları kameralara yansıdı.
Ağrı, Kars ve Iğdır'da meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı
ERZURUM - Ağrı, Kars ve Iğdır'da son 1 ay içerisinde meydana gelen bazı trafik kazaları kameralara yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüklerinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kameralarına kazaların bazıları saniye saniye yansıdı. Kameralara yansıyan kazalar, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi.
Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında iki hafif ticari araç köprüden karşıya geçmeye çalışırken kafa kafaya çarpıştı. Kars'ta ve Iğdır'da meydana gelen kazaların ise kavşaklarda sürücülerin hatalarının sonucu meydana geldiği görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:31 Kaynak: İHA
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