Kirpikleri ve sakalları buz tutan koşucuların, eksi 30'da milli forma mücadelesi

AĞRI Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün kayaklı koşu takımı sporcuları, milli forma için sıfırın altında 30'lara kadar düşen hava sıcaklığında antrenmanlarını sürdürüyor. Uygun buldukları her alanı pist olarak kullanan, saç, kirpik ve sakalları buz tutmasına rağmen çalışmalarını aksatmayan 40 sporcu, milli takıma seçilerek, şampiyonalarda Türk bayrağını dalgalandırmayı amaçlıyor.

Ağrı'daki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün kayaklı koşu takımında yer alan 40 kadın ve erkek sporcu, hava sıcaklığının eksi 30 derecelerde olmasına rağmen karla kaplı alanlarda antrenman yapıyor. Her gün düzenli olarak zorlu hava koşullarında doğada çalışmalarını aksatmayan sporcuların saç ve sakallarının buz tutması, verdikleri emeği gösteriyor. Kirpik, bıyık ve sakalları buz tutan sporcular, zor şartlara rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, sporcuların Türkiye şampiyonasına hazırlandıklarını söyledi. Erzurum 'da geçen günlerde yapılan yarışlar ile Bolu Gerede 'de düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda derece elde ettiklerini belirten Budak, "Soğuk hava ve zorlu doğa şartları bizi yıldırmıyor. Sporcularımız her alanda her şartta çalışmalarını sürdürüyor. Biz de elimizden geldiği kadar Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak sporcularımıza katkı sunmaya çalışıyoruz. Aslında kayaklı koşunun özünde soğuk hava var. Sıcak havada antrenman yapma şansını bulamazsınız. Devamlılık esastır. Bu branş da zor bir branştır. Sporcularımız zaten antrenman esnasında ısınıyorlar" dedi.'HER YERİ PİST OLARAK KULLANIYORUZ'Sporcuların çalışması amacıyla Ağrı'ya tesis kazandırılması için valilik öncülüğünde çalışma yapıldığını kaydeden Budak, "Önemli olan antrenman sonrası sporcularımızın sağlığını koruyacak bir barınma tesisinin olması ama şu anda burada öyle bir tesisimiz yok. Kayaklı koşu için biz de her yeri pist alanı olarak kullanıyoruz. Şu an olduğu gibi doğadayız. Sporcularımızı kurumumuzun araçları ile taşıyoruz. Onların sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sürdürmeleri için bütün imkanlarımızı kullanıyoruz. İnşallah ilerleyen zamanda bir projemiz var. Bu proje ile Eleşkirt Kayak Tesisleri'nde kamp eğitim merkezi kurmayı düşünüyoruz. Bu projemizi hayata geçirirsek sporcularımıza daha iyi bir imkan sağlamış olacağız. Sporcularımızdan daha iyi bir verim alacağız. Şu an için sporcularımız Bolu Gerede'de düzenlenecek Türkiye şampiyonası ve milli takıma seçilmek için hazırlanıyor" diye konuştu. 'BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK İSTİYORUM'Zorlu şartlarda antrenman yapan milli sporculardan Cihan Kartal , "Çalışmalarımızı soğuk havada antrenörlerimizin gözetiminde sürdürüyoruz. Yeni başarılar için çalışıyoruz. Çoğu zaman yüzümüz kirpiklerimiz buz tutuyor. İnşallah emeklerimizin karşılığını başarılı olarak alırız. Üşüyoruz ama alışığız. Daha önceki yıllarda gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pandemi sürecinde de hazırlıklarımızı devam ettirdik. Şu anki hedefim Avusturya 'da düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası 'nda yarışmak ve ülkemizi bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek" dedi.

Sporculardan Seher Kaçmaz ise "Hedefim 2022 Kış Olimpiyatları'nda başarılı olmak. Zorlu şartlarda soğuk havaya rağmen hazırlanıyoruz. Amacımız ilimiz ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek. Soğuk hava bize engel olmuyor. Hedeflerimize odaklandığımız için soğuk bizi etkilemiyor" diye konuştu.