Son Dakika Haberleri: Ağrı kayalıklar arasında sıkışan ineği köylüler kurtardı
Son Dakika Güncel Ağrı kayalıklar arasında sıkışan ineği köylüler kurtardı

Ağrı kayalıklar arasında sıkışan ineği köylüler kurtardı

1 saat önce

AĞRI Kayalıklar arasında sıkışan ineği köylüler kurtardıAğrı merkeze bağlı Eğribelen köyünde kayalıklar arasına sıkışan inek, 24 saat sonra çoban ve köylülerin çabası ile kurtarıldı.

AĞRI Kayalıklar arasında sıkışan ineği köylüler kurtardı

Ağrı merkeze bağlı Eğribelen köyünde kayalıklar arasına sıkışan inek, 24 saat sonra çoban ve köylülerin çabası ile kurtarıldı.

Merkeze bağlı Eğribelen köyü, Ziyaret Tepe mevkisinde çoban Hakan Korkmaz'ın (33) otlattığı sürüdeki büyükbaş hayvanlardan biri, iki kayalık arasına sıkıştı. Bir gün boyunca kurtarılmayı bekleyen ineğin çıkarılması için köylüler seferber oldu. İnek, vücuduna bağlanan iple bulunduğu yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Çoban Hakan Korkmaz, Önceki gün akşam köye döndüğümde sahibi, hayvanının gelmediğini söyledi. Araziye gidip saatlerce aradık. El fenerlerimizin şarjı bitince geri döndük. Dün sabah erken saatlerde yeniden 4 kilometre uzaklıktaki tepeye geldik. İneği iki kayalık arasında bulduk. İp bağlayarak çıkardık. Sıkıştığı yer çok dar olduğu için vücudunda yaralanmalar olmuştu. İnek sahibi bana, 'İneğimi bulamazsan 5 bin lira istiyorum' dedi. Benim için para değil, ineği sağ bulmak önemliydi. Çok şükür sağ ulaştık dedi.

Ağrı kayalıklar arasında sıkışan ineği köylüler kurtardı

Hakan Korkmaz, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:21 Kaynak: DHA
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