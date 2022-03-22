Ağrı kesici olarak içtiği ilaçlardan zehirlenerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ağrı kesici olarak içtiği ilaçlardan zehirlenerek hayatını kaybetti

22.03.2022 14:33
Ağrı kesici olarak içtiği ilaçlardan zehirlenerek hayatını kaybetti

Samsun'da bir kadın ağrı kesici olarak içtiği ilaçtan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Samsun'da bir kadın ağrı kesici olarak içtiği ilaçtan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Bafra ilçesinin Çilhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağrılarından dolayı ağrı kesici içtiği belirtilen Saniye K.(29) zehirlendi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Saniye K., yapılan müdahalelere rağmen 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı kesici olarak içtiği ilaçlardan zehirlenerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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