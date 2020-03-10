Ağrı Kız-Erkek yüzme takımlarından 55 madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor Ağrı Kız-Erkek yüzme takımlarından 55 madalya - Son Dakika Spor

Ağrı Kız-Erkek yüzme takımlarından 55 madalya

6 saat önce

Ağrı'lı Yüzücüler Malatya ilinde düzenlenen Analig yüzme yarışmalarında toplamda 55 madalya kazanarak yarı finallerine katılma hakkı elde ettiler.

Ağrı Kız-Erkek yüzme takımlarından 55 madalya, System.String[]

Ağrı'lı Yüzücüler Malatya ilinde düzenlenen Analig yüzme yarışmalarında toplamda 55 madalya kazanarak yarı finallerine katılma hakkı elde ettiler.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 07 - 08 Mart 2020 tarihleri arasında Malatya Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzunda yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Grup Müsabakaları sona erdi.


Malatya, Ağrı, Van, Bingöl, Tunceli, Iğdır, Kars, Muş illerinden yaklaşık 150 sporcunun yarıştığı ANALİG grup müsabakaları birbirinden çekişmeli geçti. Ağrı kız-erkek Yüzme takımı yarışlarda oldukça başarılı bir performans sergilediler.


Ağrı Erkek yüzme takımı sporcuları 37 madalya ile grup ikincisi, Ağrı Kız yüzme takımı ise 18 madalya ile grup üçüncüsü olarak yarı Finallere katılma hakkı kazandılar.


Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Yüzme Yarışları 04 - 05 Nisan 2020 tarihlerinde Diyarbakır ilinde yapılacak. - AĞRI

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:14 Kaynak: İHA
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