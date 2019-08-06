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Ağrı'lı Golfçülerden Büyük Başarı

28 dakika önce

23-24 Temmuz 2019 tarihinde Ankara'da düzenlenen Yerel Yıldızlar Turu, müsabakalarına katılan Ağrı'lı Golfçüler elde ettikleri derece ile Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

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Ağrı'da golf sporuna Beden Eğitimi öğretmeni M.Hanifi Karaoğlan ile tanışan Ağrı'lı golfçüler Muhammed Enes Çelik ve Kevser Çetin katıldıkları ilk müsabakadan dereceler elde ederek bir ilke imza attılar.

Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen Yerel Yıldızlar Turu müsabakasında Muhammed Enes Çelik birinci, Kevser Çetin ise ikinci olarak 7-8 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandılar.

Sporculardan GSİM Cihan Demir'e Ziyaret

İstanbul'da düzenlenecek olan Yerel Yıldızlar Turu Golf Şampiyonasında Ağrı'yı temsil edecek olan sporcular Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir'i ziyaret etti.

Sporcuları hocaları M.Hanifi Karaoğlan ile birlikte makamında ağırlayan İl Müdürü Demir, elde edilen başarıdan dolayı tebrik etti. Golf branşında uzun bir aradan sonra ilk defa böyle bir başarının elde edildiğini belirten Demir, bu başarıda emeği geçen M.Hanifi Karaoğlan'ı ve sporcuları tek tek tebrik etti.

Elde edilen başarıya değinen Beden Eğitimi Öğretmeni M.Hanifi Karaoğlan; Ağrı'lı sporcularımız ilimizi Türkiye Golf Şampiyonasında temsil edecek. Bu Ağrı ilimiz için büyük bir başarı oldu. Şuanda çalışmalarımızı Millet bahçesi civarında yapıyoruz. İnşallah İstanbul'da ki şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanıp dereceye girmek istiyoruz dedi.

Türkiye, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:05 Kaynak: Bültenler
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