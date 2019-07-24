Son Dakika Haberleri: Ağrı'lı İzcilerden "Güzel Ahlak İzci Kampı"
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Ağrı'lı İzcilerden "Güzel Ahlak İzci Kampı"

1 saat önce

Ağrı İzcilik İl Temsilciliğinin 18-21 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği, "Güzel Ahlak İzci Kampı" Ağrı Genç Spor, Ağrı Eğitim Çevre İzcilik ve Gençlik Kulüplerinden 50 izcinin katılımı ile Vali Lütfü Yiğenoğlu Şehir stadyumunda yapıldı.

Ağrı'lı İzcilerden

3 gün yapılan Güzel Ahlak İzci Kampını Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdür V. Cemil BUDAK ziyaret ederek genç izcilerle sohbet etti. Budak burada yaptığı konuşmada, kampın başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Kampta; ok atma, tenis oynama, havalı tüfekle atış yapma, yüzme gibi etkinliklerin yanı sıra izci oyunları oynandı.

Güzel Ahlak İzci Kampı sorumlusu Recep KASAR' la birlikte Selçuk ÇEKER, Mustafa GENÇ,Abuzer BAYRAM ve Ersin POLAT izci kampı liderleri olarak, izcilerle yakından ilgilenip kampın başarılı geçmesi için üstün gayretler gösterdiler.

Akşam etkinlikleriyle izcilerin hazırladıkları gösteriler beğeniyle izlendi.

Kamp bayrak Töreni ile tamamlanmış, izciler velilerine teslim edilerek Güzel Ahlak İzci Kampı tamamlanmıştır.

Selçuk, Tenis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:22 Kaynak: Bültenler
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