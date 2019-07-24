Ağrı'lı İzcilerden "Güzel Ahlak İzci Kampı"

3 gün yapılan Güzel Ahlak İzci Kampını Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdür V. Cemil BUDAK ziyaret ederek genç izcilerle sohbet etti. Budak burada yaptığı konuşmada, kampın başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Kampta; ok atma, tenis oynama, havalı tüfekle atış yapma, yüzme gibi etkinliklerin yanı sıra izci oyunları oynandı.

Güzel Ahlak İzci Kampı sorumlusu Recep KASAR' la birlikte Selçuk ÇEKER, Mustafa GENÇ,Abuzer BAYRAM ve Ersin POLAT izci kampı liderleri olarak, izcilerle yakından ilgilenip kampın başarılı geçmesi için üstün gayretler gösterdiler.

Akşam etkinlikleriyle izcilerin hazırladıkları gösteriler beğeniyle izlendi.

Kamp bayrak Töreni ile tamamlanmış, izciler velilerine teslim edilerek Güzel Ahlak İzci Kampı tamamlanmıştır.