Ağrı'lı Muhtar 28 Yaşında
22 dakika önce
Ağrı'nın Patnos ilçesinde genç muhtar adayı 28 yaşındaki Abdurrahman Donat 31 Mart yerel seçimlerinde 304 oy alarak muhtar seçildi.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde 6 adayın yarıştığı İnönü Mahallesinde muhtarlığı 28 yaşındaki Abdurrahman Donat 304 oy alarak kazandı. Seçimler öncesi adı en genç muhtar adayları arasında geçen Abdurrahman Donat, İnönü Mahallesi Muhtarlığı için yapılan seçim sonucunda oy kullanan 700 seçmenin 304 kişinin desteğini alarak muhtar oldu.
Genç olmasının avantaj olduğunu söyleyen Donat, "Genç ve dinamik yapımla mahalle sakinlerine her türlü hizmeti en iyi şekilde verebilmek adına muhtar oldum. Hedefim mahalle sakinlerinin sorunlarını ve mahallemize yapılması gerekenleri ekip çalışması ruhuyla gerçekleştirip mahallemizdeki muhtaç, yaşlı, kimsesiz ve engelli bireyleri birebir tespit ederek ilgili kurumlarla diyalog halinde olacağız. Seçimlerde bize teveccüh göstererek oy veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:42 Kaynak: Bültenler
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