Son Dakika Haberleri: Ağrı'lı Sporcular Bolu'da 15 Madalya Kazandı

Ağrı'lı Sporcular Bolu'da 15 Madalya Kazandı

21 dakika önce

Ağrı'lı sporcular Bolu'da düzenlenen 1.Etap yarışmalarında farklı kategorilerde 15 madalya kazandılar.

Ağrı'lı Sporcular Bolu'da 15 Madalya Kazandı, System.String[]

Bolu/Gerede Arkut Kayaklı Koşu Merkezinde 2 gün süren Kayaklı Koşu Ligi 1. Etap Yarışmaları sona erdi. 1. Etap Yarışmalarına 7 kategoride toplam 260 sporcu katıldı.

Sporcular illerini en iyi şekilde temsil edebilmek için birbirleriyle kıyasıya bir mücadele sergiledi.Büyük bir ilgiyle izlenen yarışmalarda sporcuların ortaya koyduğu mücadele renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara madalyaları bugün düzenlenen tören ile verildi.

Ağrı'dan yarışmalara antrenör Akif Demirkaya yönetiminde katılan sporcular 7 farklı kategoride düzenlenen yarışmaları 15 madalya ile tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:04 Kaynak: Bültenler

Gerede, Ağrı, Bolu, Güncel
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