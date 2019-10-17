Son Dakika Haberleri: Ağrı'lı sporculardan Mehmetçiğe asker selamı
Son Dakika Güncel Ağrı'lı sporculardan Mehmetçiğe asker selamı

Ağrı'lı sporculardan Mehmetçiğe asker selamı

20 dakika önce

Ağrılı sporcular Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen Barış Pınarı Harekatında görev yapan askerlere destek verdi.

Ağrı'lı sporculardan Mehmetçiğe asker selamı, System.String[]

Ağrılı sporcular Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen Barış Pınarı Harekatında görev yapan askerlere destek verdi.


Ağrı Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezinde kalan sporcular, Barış Pınarı Harekatında görev yapan kahraman askerlere Türk bayraklı ve asker selamı ile destek verdi.


Ağrı'da içlerinde Milli Takım'da da yer alan kayakçı ve atletizm branşında eğitimlerini sürdüren sporcular, antrenörler Spor Şube Müdürü Cemil Budak ile birlikte "Komutanım Bizi Suriye'ye Götür" sloganlar eşliğinde Ağrı Askerlik Şube Başkanlığını ziyaret etti. Burada Asteğmen Mehmet Özakıllı tarafından karşılanan sporcular, gönüllü olarak Suriye'ye gitmek için dilekçe imzaladılar. Sporcuların cesur davranışları halk tarafından büyük destek gördü.


Sporcu Melik Başboğa okuduğu tekmil metninde '32 bin lisanlı 6500 faal sporcu ile emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım' dedi. - AĞRI

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:53 Kaynak: İHA
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