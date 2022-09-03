Ağrı'da yangın TOMA desteğiyle söndürüldü - Son Dakika
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Ağrı'da yangın TOMA desteğiyle söndürüldü

03.09.2022 12:03

Ağrı merkezde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle, 5 katlı bir binada yangın çıktı.

Ağrı merkezde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle, 5 katlı bir binada yangın çıktı.

Yerleşim yeri olan binadakiler korkulu anlar yaşarken, yangına İtfaiye ve Toma'lar müdahale etti.

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve Ağrı Valiliği karşısında bulunan bir binanın çatı katında yükselen yangın uzun süren müdahaleler sonucu söndürüldü.

Yangında etkilenen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili soğutma işleminin devam ettiği bildirildi. - AĞRI

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da yangın TOMA desteğiyle söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da yangın TOMA desteğiyle söndürüldü - Son Dakika
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