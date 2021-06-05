Son dakika gündem: AĞRI MERKEZLİ 14 İLDE FETÖ OPERASYONU: 3 TUTUKLAMA - Son Dakika

AĞRI merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin Doğu Anadolu bölgesinde güncel mahrem yapılanması ve para trafiğinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası ekipler, 26 Mayıs günü, 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Ağrı'da 12, diğer illerde ise 13 kişi gözaltına alındı. Diğer illerde gözaltına alınanlar sevk edildikleri adliyelerde savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Ağrı'da gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si savcılık talimatı ile 7'si ise mahkemece adli kontrolle serbest kaldı.