Son Dakika Haberleri: Ağrı merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Ağrı merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu

Ağrı merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu

19 dakika önce

Ağrı, İstanbul ve Van'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı.

Ağrı, İstanbul ve Van'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu kaçakçılığını önlemek ve bu tür suçlara karışanları yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, şüphelilere yönelik özel harekat polisleri ve narkotik dedektör köpekleri desteğinde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van ve İstanbul'daki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, satışa hazır halde bir miktar eroin, metamfetamin, uyuşturucu maddelerin tartılmasında kullanılan hassas terazi, kuru sıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Ağrı merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu

İstanbul, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:53 Kaynak: AA
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