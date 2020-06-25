Ağrı merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu - Son Dakika

Ağrı merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

AĞRI merkezli 3 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Patnos ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının da içerisinde bulunduğu suç organizasyonun çekirtilmesi için şafak operasyonu düzenledi. Ağrı'nın Patnos ilçesi merkezli, İstanbul ve Van'ın Erciş ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 16 şüpheli şahsa yönelik Polis Özel Harekat ve Narkotik Madde Arama Köpeklerinin de katılımı ile eş zamanlı operasyonu yapıldı. Şahıların evlerinde yapılan aramalarda, 33 gram Metamfetamin Maddesi, 265 gram Esrar Maddesi, 343 Kök Hint Keneviri, 1,78 Gram Eroin Maddesi, 3 Ruhsatsız Tabanca, 1 Kuru Sıkı Tabanca, 1 Ruhsatsız Av Tüfeği, 29 Av Tüfeği fişeği, 9 Tabanca Fişeği ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında toplam 30 uyuşturucu madde kullanıcısına işlem yapıldı. Gözaltına alınarak adliye ye sevk edilen 14 şüpheliden, 11'i tutaklandı. 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Firari olan 2 şüphelinin yakalaması çalışmalar devam ediyor.

Oepasyon baştan sona drane ilede görüntülendi.