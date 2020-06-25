Ağrı merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu - Son Dakika

Soruşturma kapsamında toplam 30 uyuşturucu madde kullanıcısına işlem yapıldı. Gözaltına alınarak adliye ye sevk edilen 14 şüpheliden, 11'i tutaklandı. 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Firari olan 2 şüphelinin yakalaması çalışmalar devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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