Ağrı merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Ağrı merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

Ağrı merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülenlere yönelik operasyonda 11 zanlı tutuklandı.

Ağrı merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülenlere yönelik operasyonda 11 zanlı tutuklandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı'nın Patnos ilçesi, İstanbul ve Van'ın Erciş ilçesinde uyuşturucu ticaretiyle uğraşan sokak satıcılarının da aralarında bulunduğu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Polis Özel Harekat (PÖH), narkotik madde arama köpekleri ve drone desteğiyle eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 16 zanlıdan 14'ünü adreslerinde gözaltına aldı, 2 firariyi arama çalışmaları sürüyor.

Zanlıların evlerindeki aramalarda 33 gram metamfetamin, 265 gram esrar, 2 gram eroin, 343 kök Hint Keneviri, 3 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 29 av tüfeği fişeği ve 9 tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 11'i, savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, uyuşturucu kullanıcısı 30 kişi hakkında da yasal işlem gerçekleştirildi.

Uyuşturucu Ticareti, Ağrı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:11 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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