Son Dakika Haberleri: Ağrı merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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Ağrı merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Ağrı merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı.

Ağrı merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Ağrı merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı.


Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt üyelerinin kendi aralarında gizli iletişim amaçlı kullandığı "ByLock" adlı programı kullananlara yönelik Ağrı merkezli Ankara, İzmir ve Bursa'da operasyon düzenlendi.


Sabah saatlerindeki eş zamanlı operasyonda, söz konusu suça karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Zanlıların diğer illerde gözaltına alındıkları ve Ağrı'ya getirilecekleri belirtildi.

Bursa, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:38 Kaynak: AA
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