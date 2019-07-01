Son Dakika Haberleri: Ağrı merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Ağrı merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

52 dakika önce

Ağrı merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Ağrı merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]
Ağrı merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüte müzahir derneklere üye olan, haklarında örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğüne dair ifadeler ve teşhisler bulunan, Bank Asya'da hesapları olduğu tespit edilen 5 öğretmen, 1 astsubay ve 2 sivil olmak üzere 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Ağrı merkezli Ankara, Bursa, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda söz konusu 8 zanlıdan 7'si gözaltına alındı.
Firari olan bir öğretmenin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:16 Kaynak: AA
operasyon, gözaltı, fetö, ağrı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da bin adrese eş zamanlı asayiş operasyonu! Model Deniz Akkaya, fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı! 80 yıllık demir ustası makinelere yenik düştü İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in eşinin belediyede işe başladığı iddialarını yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 17:08:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]